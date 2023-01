Le président israélien Isaac Herzog s’adresse au parlement européen à l’occasion de la journée internationale de la commémoration de l’Holocauste

Le président de l’État d’Israël Isaac Herzog s’est adressé aujourd’hui au parlement européen pour marquer la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, qui se tient chaque année le 27 janvier, anniversaire de la libération du camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau.

S’adressant aux parlementaires européens, Isaac Herzog a commencé son discours en racontant l’histoire de son grand-père, le grand rabbin de la Terre d’Israël, le rabbin Dr. Yitzhak Isaac HaLevi Herzog, qui est arrivé en Europe en 1946 dans le but de déplacer et de sauver des Juifs à travers les régions ravagées.

Le président israélien a affirmé lors de son discours que « la haine des juifs existe toujours. L’antisémitisme existe toujours. La négation de l’Holocauste existe toujours« .

« Aujourd’hui, nous voyons des mouvements aux extrêmes de la politique européenne et mondiale, qui brandissent fièrement l’affreuse bannière de l’antisémitisme, qui menace une fois de plus de transformer les sociétés démocratiques et civilisées en celles qui dévorent leur propre peuple. Les derniers rapports font état de nouveaux records de haine, alors que l’antisémitisme continue de revêtir de nouvelles formes, et cette fois, il est également actif sur les plateformes virtuelles – alimenté par elles, s’enracinant en elles, prospérant, répandant du poison. Sur Internet, l’antisémitisme viral se répand à un rythme record, d’un simple clic. La distance entre une vidéo virale et une attaque physique existe à peine« , a ajouté Isaac Herzog.

Le président de l’État d’Israël a exhorté les députés européens à pas rester les bras croisés et à « lire les signes avant-coureurs, détecter les symptômes de la pandémie d’antisémitisme et la combattre à tout prix« .

Le discours d’Isaac Herzog a été suivi d’une minute de silence, à la mémoire des victimes de l’Holocauste, puis d’un récital d’une pièce musicale intitulée Kadish, jouée par la clarinette israélienne Chen Levy et le cymbalum hongrois Jeno Lisztes.

Après la cérémonie, Isaac Herzog et la présidente du Parlement européen Roberta Metsola ont inauguré une réplique d’une œuvre d’art intitulée Le Réfugié, peinte par Felix Nusbaum, assassiné à Auschwitz-Birkenau en 1944. La réplique a été placée à l’entrée de l’hémicycle du Parlement européen, à la vue de tous les députés.

Plus tard dans la journée, Isaac Herzog devait rencontrer le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg et des représentants de l’alliance qu’il informera de la situation stratégique d’Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités