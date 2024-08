L’UNC se prépare à ce que le groupe anti-israélien, surnommé « la voix du Hamas », cautionne la « rébellion armée » : « Par tous les moyens nécessaires »

L’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill pourrait connaître davantage de manifestations anti-israéliennes au cours de la nouvelle année scolaire

Les agitateurs anti-israéliens de l’ Université de Caroline du Nord-Chapel Hill promettent de résister « par tous les moyens nécessaires » alors que l’année scolaire 2024-2025 commence officiellement le 18 août.

Un groupe d’étudiants non officiel anti-israélien appelé UNC Students for Justice in Palestine (SJP), représentant Chapel Hill, a publié un engagement à « résister par tous les moyens nécessaires » et a déclaré qu’il tolérait « toutes les formes d’action fondée sur des principes » dans une publication Instagram du 31 juillet.

Le groupe, qui a reçu des financements de groupes liés au Hamas, selon une recherche de l’Institut pour l’étude de l’antisémitisme et de la politique mondiale, répond à l’arrestation d’une quarantaine d’agitateurs sur le campus en mai, lorsqu’ils ont installé un campement sur la place de l’école pour protester contre la guerre entre Israël et Gaza.

« Nous ne nous laisserons pas réduire au silence. Nous ne nous laisserons pas intimider », a écrit le SJP dans un message Instagram publié sur son compte qui compte plus de 14 000 abonnés. « Un groupe d’accusés a publié ces points d’unité pour exprimer son engagement en faveur d’une défense collective, luttant en bloc unifié pour que TOUTES les charges retenues contre eux soient abandonnées sans perdre de vue l’objectif ultime de la libération palestinienne. »

Les points soulignés dans la publication Instagram incluent le soutien au « droit à la résistance, non seulement en Palestine, mais ici, au cœur de l’empire ».

« Nous cautionnons toutes les formes d’action fondées sur des principes, y compris la rébellion armée, nécessaires pour mettre fin au génocide et à l’apartheid d’Israël, et pour démanteler l’impérialisme et le capitalisme de manière plus générale. » — Publication Instagram du NCSJP

Le message ajoute que les « objectifs » des États-Unis et d’Israël « sont les mêmes : coloniser, tuer et voler au service de la cupidité capitaliste ».

Irina Tsukerman, membre du Centre des affaires publiques de Jérusalem et de l’Institut de la péninsule arabique et également présidente de Scarab Rising, Inc., une société de conseil stratégique en matière de sécurité et de risques géopolitiques, a déclaré à Fox News Digital que SJP est une organisation nationale avec des sections locales, et que même si certains des adeptes du groupe peuvent se trouver sur les campus universitaires, ils ont également des partisans qui ne sont pas des étudiants et certains qui ne sont même pas citoyens américains.

« Ils font un travail remarquable en se présentant comme les porte-parole des Palestiniens, alors qu’ils sont en réalité les porte-parole du Hamas », a déclaré Tsukerman. « Je pense que beaucoup de gens les suivent sans vraiment les connaître ni connaître leur programme. … De plus, les gens qui suivent SJP sont aspirés à croire qu’il s’agit d’un véritable effort de défense des droits de l’homme… ce sont des gens qui sont nés activistes, et tous ces gens ne sont même pas citoyens américains. »

Steve McGuire, de l’American Council of Trustees and Alumni (ACTA), Paul & Karen Levy Fellow in Campus Freedom, a déclaré à Fox News Digital que les écoles devraient prendre « au sérieux » la rhétorique publiée par SJP sur les réseaux sociaux, car elles ont le devoir de « protéger les communautés de leur campus ».

Il a également décrit le groupe comme étant « des révolutionnaires anti-occidentaux et anti-civilisationnels ».

« Leurs objectifs sont politiques ou idéologiques. Ils ont évidemment un rapport avec Gaza. […] Ils ont été l’une des organisations qui ont aidé les étudiants à organiser et à mettre en scène les diverses manifestations et les campements que nous avons vus sur les campus à travers le pays. Maintenant […] ils disent que nous tolérons toutes les formes d’action fondée sur des principes, y compris la rébellion armée. Eh bien, un autre mot pour la rébellion armée dans ce contexte est le terrorisme », a déclaré McGuire.

Il a ajouté que les administrateurs devraient se préparer à ce que des manifestants installent des campements et des manifestations à l’automne, comme ils l’ont fait au printemps. L’ACTA publie mardi un guide à l’intention des universités pour les aider à se préparer à une telle intervention.

« Ils voient les universités comme un instrument qu’ils peuvent utiliser pour essayer de faire avancer leur cause révolutionnaire. » — Steve McGuire

« C’est l’une des raisons pour lesquelles, je pense, les dirigeants des collèges et des universités doivent reconnaître que… si la liberté d’expression est quelque chose qui doit être protégé en Amérique, d’un autre côté, ils ont le droit et la responsabilité de protéger les droits des autres, d’assurer la sécurité des membres de leurs communautés universitaires et également de protéger l’intégrité de leurs institutions », a expliqué McGuire.

Tsukerman a noté que les médias sociaux déforment le nombre d’étudiants qui suivent réellement le soutien et l’activité du groupe parmi les étudiants.

Selon elle, les membres du groupe rassemblent ceux qui s’alignent sur « des mouvements anticapitalistes et radicaux de gauche qui ne poursuivent aucun programme spécifique autre que celui de s’opposer aux systèmes occidentaux », a déclaré Tsukerman. Ils utilisent « des moyens du XXIe siècle pour amplifier leurs voix » et leurs objectifs communs, qui sont « anti-israéliens, anticapitalistes et antidémocratiques », a-t-elle ajouté.

Chapel Hill a fait la une des journaux au printemps lorsque des manifestants anti-israéliens ont remplacé un drapeau américain sur la place de Chapel Hill par un drapeau palestinien et que le chancelier par intérim de l’UNC, Lee Roberts, est intervenu avec les forces de l’ordre pour rendre le drapeau américain.

Lorsque des militants, dont certains n’étaient pas affiliés à Chapel Hill, ont tenté de retirer le drapeau une deuxième fois, un groupe d’étudiants, dont des frères de la fraternité, sont intervenus pour empêcher Old Glory de toucher le sol. Une photo du moment est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, le conseil d’administration de l’université UNC a approuvé la nomination de Roberts comme 13e chancelier de Chapel Hill, malgré les critiques qu’il a suscitées pour avoir fait appel à la police du campus pour répondre aux manifestations et au campement en mai.