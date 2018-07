Mairie de Netanya : histoire de fou, Il y avait Luky luke celui qui tire plus vite que son ombre, il y a aujourd’hui, les fonctionnaires de la ville qui verbalisent plus vite que leurs stylos…

Un habitant est venu nager sur la plage Herzl, à Netanya. À sa stupéfaction, un inspecteur de la ville de Netanya lui a donné une amende de 730 shekels, affirmant qu’il était entré dans l’eau sans maillot de bain mais en « sous-vêtements ».

Sur l’amende de 730 NIS, le fonctionnaire a écrit : « La personne mentionnée est sur le bord de mer sans vêtements réguliers ou sans maillot de bain, et il est entré sur la plage sans maillot de bain en violation du règlement municipal ».

« Je suis arrivé à la plage de Netanya il y a deux semaines et je portais un pantalon et en dessous un short. J’ai enlevé mon pantalon et je suis resté avec mon short.

Alors que je nageait, il m’a appelé pour sortir de l’eau et m’a dit: ‘Tu ne dois pas porter ces vêtements sur la plage. Je lui ai dit que c’était un short de bain comme le font beaucoup d’autres personnes, il n’a pas écouté et a écrit sur l’amende que je ne portais pas de maillot de bain ».

La municipalité de Netanya a répondu que « le plaignant restait à la plage en sous-vêtements et non en maillot de bain, contrairement à la loi de Netanya concernant la baignade, datant de 1966. La municipalité et ses employés agissent conformément à la loi et dans le but de maintenir l’ordre public ».

Rien ne résiste aux abus de ces fameux tireur d’élite d’amende, après avoir mis un Pv , il y a quelques Temps à un rabbin mettant les téphilines , ou bien stationné quelques secondes pour faire descendre une personne âgée, etc, etc…nous pouvons en rajouter encore, c’est au tour de ce baigneur de se faire verbaliser…….

Il y avait Luky luke celui qui tire plus vite que son ombre, il y a aujourd’hui, les fonctionnaires de la ville qui verbalisent plus vite que leurs stylos…

