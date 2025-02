Nucléaire iranien : Donald Trump affirme que les États-Unis veulent signer un accord de « paix nucléaire » avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a démenti aujourd’hui, dans un post publié sur son réseau social Truth, les rumeurs faisant état d’une frappe militaire israélo-américaine contre l’Iran, affirmant qu’il préférerait signer un accord de « paix nucléaire » avec la République islamique.

« Les informations selon lesquelles les États-Unis, en collaboration avec Israël, vont faire voler l’Iran en éclats sont largement exagérées. Je veux que l’Iran soit un pays grand et prospère, mais un pays qui ne peut pas avoir d’armes nucléaires… Je préférerais de loin un accord de paix nucléaire vérifié, qui permettrait à l’Iran de croître et de prospérer pacifiquement. Nous devrions commencer à y travailler immédiatement et organiser une grande célébration au Moyen-Orient lorsqu’il sera signé et finalisé. Que Dieu bénisse le Moyen-Orient !« , A affirmé Donald Trump.

Suite aux propos du président des États-Unis, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué aujourd’hui que les inquiétudes de l’establishment américain concernant les ambitions nucléaires de l’Iran n’étaient « pas compliquées à résoudre ». Il a également réitéré la position de longue date de l’Iran selon laquelle la République islamique ne cherche pas à se doter d’armes nucléaires, soulignant l’adhésion du pays au Traité de non-prolifération et une fatwa émise par le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, interdisant les armes nucléaires.

Néanmoins, hier, Donald Trump a signé hier un mémorandum présidentiel rétablissant les sanctions économiques contre l’Iran, visant à paralyser son économie et à contraindre la République islamique à abandonner toute ambition nucléaire. Les sanctions visent en particulier les revenus pétroliers de l’Iran, une source essentielle de financement du régime.

Cette déclaration de Donald Trump intervient dans un contexte d’inquiétude pour l’establishment américain vis-à-vis des ambitions nucléaires de l’Iran : il y a un mois, le site américain Axios, avait informé que le conseiller à la sécurité nationale de l’administration Biden, Jake Sullivan, avait présenté, à l’ancien président américain, Joe Biden, des options pour une éventuelle attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes.

À cette même période, le Wall Street Journal avait dévoilé que Donald Trump, évaluerait la possibilité de mener des frappes préventives contre l’Iran pour stopper son programme nucléaire iranien.

Hier, le New-York Times a révélé qu’une récente évaluation des services de renseignement américain a conduit les responsables américains à croire qu’une équipe secrète de scientifiques iraniens explore une voie plus rapide, bien que moins avancée, pour développer une arme nucléaire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités