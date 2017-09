Roger Pinto Pdt de Siona : « loin de me briser, cette épreuve me renforce »

Roger Pinto qui a été agressé à Livry Gargan avec toute sa famille vient d’appeler Radio Shalom et dans ces moments difficiles qu’il tenait à rappeler …..

qu’il souhaitait remercier la communauté juive pour son soutien.

Il précise : « loin de me briser, cette épreuve me renforce. Ils nous ont massacrés mais je combats, comme toujours, pour toute la communauté juive.Avec notre famille, ils ont clairement passé une ligne rouge mais j’ai aussi dit au préfet qu’il était inadmissible que les enfants juifs de notre département ne puissent pas aller à l’école laïque et républicaine ».