Se souvenir de tout.

Cette semaine est une semaine bien particulière qui mélange joie et tristesse.

Une semaine au cours de laquelle, nous avons fêté le nouvel an des arbres, symbole du renouvellement de la vie.

Mais, depuis 13 ans cette fête de Tou bichvat n’a pas le même goût car elle évoque pour chacun d’entre nous, le début d’un cauchemar.

Celui de l’enlèvement, de la torture et l’assassinat de Ilan Halimi, ce jeune garçon juif, repéré ,appâté et séquestré parce que juif.

Ce jeune aimant et aimé qui, parce que juif a été chassé par une bande de crapules antisémites sans cœur qui pendant 24 jours l’ont battu, torturé et laissé pour mort au bord d’une route.

Ilan, un jeune juif de France victime de préjugés et d’un antisémitisme que l’on croyait disparu.

Nous n’oublierons jamais et à chaque nouvel an des arbres, nous pensons à lui et à sa famille.

Nous n’oublierons jamais et surtout ne pardonnerons jamais !

Nous n’oublierons jamais le silence complice d’hommes et de femmes qui ont fermé les yeux devant le manège macabre qui se déroulait sous leurs yeux.

« Ils ne savaient pas » ont-ils déclaré.

Ils n’ont surtout pas voulu voir et savoir !

Ilan il y a 13 ans déjà et depuis, tant d’autres meurtres antisémites.

Ilan et d’autres garçons juifs qui n’ont pas pu fêter la fête de Ytro, fête des garçons dans la communauté juive d’origine tunisienne.

Ces enfants juifs qui contrairement aux arbres ne pourront produire de nouveaux fruits.

Soyons chacun les porteurs de leur souvenir et faisons vivre et briller leurs âmes en rappelant leur mémoire et en les associant à chacune de nos fêtes et de nos prières.

Cette semaine a été également un moment fort dans la relation France Israël. Pour la seconde fois, un président de l’État d’Israël a été reçu avec tous les honneurs dûs à une visite présidentielle.

M. Reuven Rivlin et toute sa délégation ont été reçus à l’Élysée par le président Emmanuel Macron, aux Invalides, au ministère des Affaires étrangères et pour finir à l’hôtel de ville de Paris.

Lors du dîner offert en son honneur à l’Élysée ainsi que lors de la réception par la Maire de Paris, Anne Hidalgo, des discours francs, chaleureux et amicaux ont été prononcés.

Malgré quelques désaccords, l’amitié a été réaffirmée.

Aucun sujet n’a été laissé de côté.

À Paris, Israël et son peuple ont été honorés et cela est la meilleure réponse à ceux qui cherchent chaque jour à salir et à isoler l’État juif.

À Paris, le drapeau frappé de l’Etoile de David a flotté avec fierté aux côtés du drapeau tricolore. L’Histoire est un long fil qui se tisse et se déroule chaque jour et sans discontinuité.

L’amitié France Israël a commencé il y a 70 ans et se poursuit même si parfois il y a des divergences.

70 ans après l’établissement officiel des relations entre l’État d’Israël naissant et la France, Israël a grandi et fait partie des grandes nations de ce monde.

70 ans après, Israël n’a pas oublié le rôle essentiel qu’à joué la France dans les premiers jours.

Israël a de la mémoire.

Aujourd’hui, Israël a besoin de la France et la France a besoin d’Israël.

À Paris, lors de la visite du président Israélien, la France a reçu un État démocratique, fort, brillant dans les domaines culturels, scientifiques et militaires.

À Paris, aux yeux du monde, la France et Israël ont montré leur amitié et surtout leur adhésion à des valeurs communes et ce quels que soient les petites phrases ou les désaccords.

Merci Monsieur Macron et Madame Hidalgo pour votre accueil chaleureux et fraternel et bon retour en Israël au président Rivlin

Gil Taieb