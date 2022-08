Un vol commercial vers Israël a traversé pour la première fois l’espace aérien saoudien

Un vol de la compagnie aérienne Cathay Pacific qui est parti d’Hong Kong à destination de Tel Aviv est devenu aujourd’hui le premier avion commercial à traverser l’espace aérien saoudien en route vers Israël depuis que l’Arabie saoudite a entièrement ouvert en juillet son ciel aux compagnies aériennes, y compris les vols israéliens, ont rapporté les médias locaux.

Un service de suivi des vols a montré que l’avion de Cathay Pacific a survolé les Émirats arabes unis et le golfe Persique avant de traverser la côte saoudienne près de la ville de Dammam. L’avion a ensuite survolé le nord de l’Arabie saoudite et la Jordanie et est entré en territoire israélien au-dessus de la mer Morte.

L’Arabie saoudite a annoncé le mois dernier qu’il ouvrirait son espace aérien à « tous les transporteurs », ouvrant la voie aux compagnies aériennes, y compris israéliennes.

Eliran COHEN