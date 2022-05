Une entreprise de high-tech veut régler le problème des embouteillages en Israël

Récemment, « EcoMotion », un salon sur la mobilité intelligente qui promeut des transports plus efficaces et plus écolos s’est tenu à Tel Aviv. Une entreprise de high-tech israélienne, ITC (Intelligent traffic control) a présenté un logiciel qui pourrait s’avérer utile pour régler le problème massif des embouteillages en Israël.

Ce logiciel récolte des données en temps réel à partir des caméras de surveillance le long des routes et permet aussi de manipuler les feux de signalisation en fonction des flux de circulation. Dvir Kening, la personne en charge des technologies de l’entreprise, a expliqué que « ITC est parvenue à prouver mathématiquement que de nombreux embouteillages peuvent être empêchés, si on intervient assez tôt« .

Le problème des embouteillages est un vrai fléau en Israël. L’année dernière, l’OCDE a publié un rapport inquiétant sur ce phénomène, estimant que « les infrastructures de transport sont sérieusement insuffisantes par rapport à la plupart des autres pays ».