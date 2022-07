Une Mère à Son fils, Zehava Shaul la mère d’Oron Shaul : Mon fils….

Zahava Shaul

Oron Shaul :

Mon fils,

Chaque jour, je prie pour ton retour.

En allumant des bougies de Shabbat, au repas du vendredi, les jours de Yom Tov et surtout le soir, quand j’essaie de m’endormir, généralement sans succès.

Mais la situation reste à peu près la même.

Reste la même depuis 8 ans.

8 ans que tu es là-bas en captivité.

Je ne veux plus attendre.

Je ne veux pas encore aller aux réunions et être déçu, encore et encore.

Je ne veux pas entendre de promesses sans fondement.

Je n’en peux plus de cette date de ton enlèvement année après année.

Ne veux pas.

Je veux une chose.

Je te veux.

Je suis là, et je t’attends, mon amour.

J’espère que le jour que j’attends viendra et que tu reviendras dès que possible.

Je t’aime mon fils.

Oron Shaul, un combattant du bataillon Golani avait été enlevé par le Hamas à Gaza alors qu’une trêve avait été signée la veille entre Israël et le Hamas lors de l’opération Tsouk Eytan. Depuis ce jour plus aucune nouvelles et de na pas oublier son frère d’arme Hadar Goldin enlevé lui aussi est toujours sans nouvelle depuis 8 ans .