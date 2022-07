Une ONG israélienne exhorte la CPI d’enquêter sur les méthodes de torture de l’Autorité Palestinienne

Le Forum juridique international, une ONG israélienne, a déposé hier une requête auprès de la Cour Pénale Internationale demandant une enquête contre le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et son Premier ministre, Mohammad Shtayyeh, pour « usage intensif et systématique de la torture par l’autorité palestinienne« .

Dans la plainte, l’ONG israélienne affirme que « l’Autorité palestinienne use régulièrement et systématiquement la torture à grande échelle contre les Palestiniens en Judée-Samarie, y compris les militants des droits de l’homme, les journalistes, les opposants politiques, les femmes, les minorités, les membres de la communauté LGBT, les militants des réseaux sociaux et les collaborateurs présumés d’Israël. »

Le président du Forum juridique international, Arsen Ostrovsky, a déclaré au site israélien Israel Hayom qu’il était « grand temps que l’Autorité palestinienne soit tenue responsable de son recours systématique à la torture contre le peuple palestinien, et qu’elle soit également tenue responsable de la torture de quatre civils israéliens actuellement détenus à Gaza ».

Le Forum juridique international est une association israélienne créée et dirigée par Yfat Segal. Elle est présente dans 30 pays et regroupe près de 3000 avocats bénévoles. Ils défendent Israël et luttent contre le terrorisme, l’antisémitisme et le boycott d’Israël.

Eliran COHEN