Israel Actualités: Syrie – La fin du règne du President Hassad en Syrie, les rebelles aux portes de Damas.

La Maison Blanche déclare surveiller de près la situation alors que le Département d’État exhorte les citoyens américains à quitter le pays alors que des options commerciales demeurent à Damas

Par Alain SAYADA pour Israel Actualités

JÉRUSALEM — Après que les forces islamistes radicales soutenues par la Turquie se sont emparées jeudi de la ville syrienne centrale de Hama, le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué l’étonnante avancée militaire de ses alliés.

« Je dirais que nous espérons que cette avancée se poursuivra sans aucun problème », a déclaré Erdogan vendredi, selon un rapport de Reuters.

Il a ajouté que la capitale Damas, où réside le dictateur syrien Bachar al-Assad , était l’objectif. « La cible, c’est Damas. »

Erdogan a poursuivi : « Cependant, alors que cette résistance aux organisations terroristes se poursuit, nous avons lancé un appel à Assad », faisant référence à son approche auprès d’Assad plus tôt cette année pour se rencontrer et normaliser les liens après plus d’une décennie d’animosité.

Des rebelles du nord-ouest de la Syrie ont saisi des véhicules militaires appartenant au régime le long de la route menant à l’aéroport de Kweris, dans la campagne orientale d’Alep, le 2 décembre 2024. (Rami Alsayed/NurPhoto via AP)

« Ces avancées problématiques qui se poursuivent dans l’ensemble de la région ne sont pas de la manière que nous souhaitons, notre cœur ne le souhaite pas. Malheureusement, la région est dans une impasse », a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

Les commentaires d’Erdogan sur les entités terroristes dans les rangs de l’insurrection sont une référence apparente au groupe terroriste désigné par les États-Unis Hayat Tahrir al-Sham (HTS), l’ancienne filiale islamiste d’Al-Qaïda qui fait partie de la force rebelle.

La Turquie est membre de l’OTAN, une alliance dirigée par les États-Unis. Le soutien de la Turquie à des groupes terroristes comme le Hamas et son achat de systèmes de défense aérienne russes S-400 ont suscité l’indignation de nombreux parlementaires américains.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), basé au Royaume-Uni, qui suit la guerre civile dans la République arabe syrienne divisée, HTS est désormais à portée de frappe de la ville carrefour de Homs.

L’OSDH a ​​rapporté vendredi que HTS et ses alliés se trouvent à seulement un kilomètre de l’académie militaire de Homs .

Le centre d’entraînement militaire de Homs est le plus grand du pays déchiré par la guerre.

Des Kurdes syriens fuyant une attaque de groupes soutenus par la Turquie qui ont pris le contrôle de la ville où ils vivaient ont commencé à arriver dans des zones sûres contrôlées par les Kurdes plus à l’est, a déclaré un responsable local. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par les États-Unis et dirigées par les Kurdes, avaient déclaré le 2 décembre qu’elles cherchaient à évacuer les civils kurdes autour de la province d’Alep vers les zones qu’elles contrôlent (Ugur Yildirim/DIA Images/Abaca/Sipa USA(Sipa via AP Images)

Lors du point de presse de vendredi à la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre a déclaré aux journalistes que « nous allons suivre de près la situation en Syrie », tout en ajoutant que « les États-Unis, avec leurs partenaires et alliés, appellent à la désescalade, à la protection des civils et des groupes minoritaires ».

Le département d’Etat américain a émis vendredi une alerte de sécurité exhortant les « citoyens américains à quitter la Syrie maintenant, tant que des options commerciales restent disponibles à Damas. Les citoyens américains qui choisissent de ne pas quitter la Syrie ou qui ne peuvent pas partir doivent préparer des plans d’urgence pour les situations d’urgence et être prêts à s’abriter sur place pendant des périodes prolongées. L’aéroport international d’Alep est fermé », a-t-il déclaré.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’adresse à ses partisans lors du rassemblement de campagne du candidat à la mairie d’Istanbul de son parti, Murat Kurum, le 29 mars 2024 à Istanbul. (Burak Kara/Getty Images)

Les progrès spectaculaires réalisés par HTS et ses partenaires de la coalition dans leur prise rapide d’Alep, la deuxième plus grande ville de Syrie, la semaine dernière, et maintenant de Hama, ont bouleversé un Moyen-Orient déjà instable. Plusieurs pays de la région du Croissant fertile – Israël, la Syrie, le Liban et l’Irak – sont plongés dans des guerres et des conflits d’intensité variable.

La suite en cliquant sur le lien

Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital et Fox News Digital