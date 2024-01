Israël en guerre : L’Allemagne et l’Autriche accordent la citoyenneté à des otages israéliens afin de faciliter leur libération

Selon les informations des médias israéliens, l’Allemagne et l’Autriche ont accordé la citoyenneté et ont délivré des passeports à certains otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dans le but de faciliter leurs libérations.

Les otages qui sont concernés par cette démarche sont ceux qui ont au moins un parent né dans l’un des deux pays.

Lors des dernières négociations concernant les otages israéliens, la double citoyenneté a souvent été mis en avant comme un enjeu important pour la libération de certains otages, en raison de l’intervention des gouvernements étrangers.

Pour le moment, ni l’Allemagne et ni l’Autriche ont confirmé les informations dévoilées par les médias israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités