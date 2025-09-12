haut banniere
Dernière Heure : le suspect de l’assassinat de Charlie Kirk aurait été arrêté

in: A la Une, Breaking news, Etats-Unis, Israël
DERNIÈRE HEURE — Selon des informations rapportées par plusieurs sources proches de l’enquête et évoquées par Donald Trump dans une interview, le suspect de l’assassinat de Charlie Kirk aurait été arrêté. Ces sources affirment que la localisation du fugitif aurait été rendue possible grâce à des informations transmises par le père du suspect.

Les autorités n’ont toutefois pas encore confirmé officiellement cette arrestation, et le FBI continue de présenter le suspect comme une « personne d’intérêt » activement recherchée.

Le père du tueur  aurait participé  à l’arrestation du meurtrier de Charlie Kirk

