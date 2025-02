Des étudiants d’une université d’élite de New York expulsés pour avoir perturbé un cours avec de la propagande menaçante du Hamas

Des étudiants ont tenté de recouvrir les murs de propagande du Hamas proclamant :

« L’ENNEMI NE VOIT PAS DEMAIN »

Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital

Jérusalem 06h52

Deux étudiants du Barnard Collège de New York ont ​​été expulsés pour leur rôle présumé dans la perturbation de la première séance du cours d’histoire de l’Israël moderne le mois dernier.

Les expulsions ont été rendues publiques par le groupe Columbia University Apartheid Divest, qui appelle l’université de Columbia à se défaire de toute association avec Israël. Barnard et Columbia sont des institutions affiliées.

Dans un message publié sur X, le groupe a déclaré que l’administration Barnard a toujours été hostile à ceux qui soutiennent la Palestine tout en « appliquant des sanctions disciplinaires sévères contre les manifestants pour étouffer la dissidence dans le but d’effacer leur complicité ».

La porte d’entrée du Barnard College. Deux étudiants de Barnard auraient été expulsés pour avoir participé à la perturbation d’un cours sur l’Israël moderne en janvier. (Nom du photographe/Education Images/Universal Images Group via Getty Images)

Dans une déclaration à Fox News Digital, la présidente de Barnard, Laura Rosenbury, a déclaré qu’en vertu de la loi fédérale, le collège ne peut pas « commenter les dossiers académiques et disciplinaires des étudiants ».

« Cela dit, par principe et par politique, Barnard prendra toujours des mesures décisives pour protéger notre communauté en tant que lieu où l’apprentissage prospère, où les individus se sentent en sécurité et où l’enseignement supérieur est célébré », a écrit Rosenbury, sans confirmer les expulsions. « Cela signifie maintenir les normes les plus élevées et agir lorsque ces normes sont menacées. »

« Lorsque les règles sont enfreintes, lorsqu’il n’y a pas de remords, pas de réflexion et pas de volonté de changer, nous devons agir », a-t-elle ajouté. « L’expulsion est toujours une mesure extraordinaire, mais il en va de même pour notre engagement en faveur du respect, de l’inclusion et de l’intégrité de l’expérience universitaire. À Barnard, nous défendons toujours farouchement nos valeurs. À Barnard, nous rejetons toujours le harcèlement et la discrimination sous toutes leurs formes. Et à Barnard, nous faisons toujours ce qui est juste, pas ce qui est facile. »

Les deux étudiants non identifiés qui ont été expulsés auraient frappé sur des tambours et scandé « Palestine libre » pendant le cours, qui a eu lieu le 21 janvier, selon le Jewish Insider. Les deux étudiants de Barnard, un étudiant de Columbia et une quatrième personne ont également essayé de placarder les murs de la salle de classe avec une pancarte représentant des terroristes du Hamas pointant des armes et les mots « L’ENNEMI NE VOUDRAIT PAS DEMAIN », selon le rapport.

Un étudiant manifestant brandit un grand drapeau palestinien dans son campement sur le campus de l’Université Columbia, le lundi 29 avril 2024, à New York. Les manifestants de la guerre à Gaza qui campent à l’Université Columbia ont défié la date limite pour se disperser en chantant, en applaudissant et en jouant du tambour. (AP Photo/Stefan Jeremiah)

Dimanche, la CUAD a publié sur Instagram une vidéo prise par les manifestants pendant la perturbation des cours. La légende de la publication décrivait le cours d’histoire de l’Israël moderne comme une « formation de futurs fantassins et gestionnaires du génocide ».

« Nous avons perturbé un cours sioniste, et vous devriez le faire aussi », peut-on lire dans le message.

L’étudiant de Columbia a été suspendu quelques jours après l’incident par l’Université de Columbia , selon l’école .

Brian Cohen, directeur du Kraft Center for Jewish Student Life, a salué les actions de Rosenbury.

Un étudiant manifestant arbore un drapeau palestinien devant l’entrée du Hamilton Hall sur le campus de l’Université Columbia, le mardi 30 avril 2024, à New York. (AP Photo/Mary Altaffer, Pool)

« Ces anciens étudiants ont perturbé un cours, distribué des tracts antisémites et harcelé des étudiants qui voulaient seulement apprendre. Ces individus n’ont pas leur place sur le campus – et maintenant ils n’y seront plus », a-t-il écrit dimanche sur X.

