Edito Alain SAYADA: Je suis profondément choqué par l’attitude de certains de nos responsables communautaires en France, ainsi que par celle d’artistes, chanteurs et comédiens juifs, qui semblent privilégier leur carrière au lieu de condamner fermement les assassinats de Juifs.

Je suis profondément choqué par l’attitude de certains de nos responsables communautaires en France, ainsi que par celle d’artistes, chanteurs et comédiens juifs, qui semblent privilégier leur carrière au lieu de condamner fermement les assassinats de Juifs.

Ce silence et cette indifférence face à des actes aussi tragiques sont inacceptables et suscitent une profonde déception au sein de notre communauté.

Je suis profondément attristé d’apprendre l’assassinat de la famille Bibas. Pour beaucoup d’entre nous, l’espoir demeurait de les voir sortir de cet enfer, mais la réalité nous a brutalement frappés. Nous savions que les manipulateurs étaient à l’œuvre jusqu’à la dernière minute, puisque le corps restitué jeudi n’était pas celui de la mère des enfants, mais celui d’une femme palestinienne. Cela constitue évidemment une violation flagrante des accords de cessez-le-feu. Entre-temps, le Hamas a reconnu, comme par hasard, avoir commis une erreur, et le corps de Shiri Bibas a finalement été restitué ce Shabbat.

Ce qui me choque en France, alors que les condamnations se multiplient à travers le monde, c’est le silence assourdissant de nos représentants communautaires. Où sont-ils face à ces assassinats ? Où est le Grand Rabbin de France, Haim Korsia ? Où se cache le président du Consistoire Central, Elie Korchia ? Que dire des politiques de gauche ? Et que dire des artistes ? Où est le célèbre humoriste Gad Elmaleh, ainsi que tant d’autres ? Je ne les nommerai pas, car ils ne méritent même pas une ligne. Ils se reconnaîtront, ces lâches.

Cependant, certains ont eu le courage de prendre la plume ou la parole, comme Amir, qui a écrit une chanson dont je vous livre la video ci-dessous :

C’est pourquoi j’appelle ceux qui prétendent nous représenter à faire preuve d’une réelle lucidité, au moins une fois dans leur vie, et à démissionner de leurs postes. Il est temps d’initier un processus au sein de la communauté pour élire des responsables qui seront véritablement représentatifs, et ce, par un vote majoritaire de l’ensemble des membres de la communauté juive de France.

Il est temps que ces laquais ne nous représentent plus. Nous avons besoin d’un véritable Grand Rabbin de France, et non d’un beau parleur ou d’avocats qui ne cherchent qu’à promouvoir leurs propres intérêts, comme le président du Consistoire Central, Elie Korchia, et d’autres encore une fois qui se reconnaîtront. Je ne leur ferai pas l’honneur de les nommer, tant leur lâcheté depuis le 7 octobre 2023 est évidente.

Un sondage et une pétition seront bientôt lancés pour recueillir le sentiment de la communauté juive concernant ses représentants actuels. Cette initiative vise à donner une voix aux membres de la communauté et à évaluer leurs attentes et ressentis face à ceux qui sont censés les représenter.

Am Israel Hai

Alain SAYADA pour Israel Actualités