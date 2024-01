Israël en guerre : Les États-Unis font pression sur Israël pour qu’il transfère les fonds fiscaux à l’Autorité palestinienne

Selon les informations d’I24NEWS, les États-Unis font pression sur l’État d’Israël pour qu’il transfère l’argent des impôts perçus au nom de l’Autorité palestinienne.

Pour les États-Unis, ce transfert est une nécessité, sinon « l’Autorité palestinienne s’effondra financièrement ». Un responsable américain cité par I24NEWS a par ailleurs affirmé que « ces fonds devaient être versés au peuple palestinien » car ils « profitent au peuple palestinien et contribuent à stabiliser la situation en Judée-Samarie, ce qui profite également à Israël« .

Ces fonds proviennent des droits de douane et autres taxes qu’Israël prélève sur les importations et les exportations palestiniennes. Il y a deux mois, Betsalel Smotrich, le ministre israélien des Finances, avait décidé de geler ces fonds à cause de la non-condamnation par l’Autorité palestinienne des massacres perpétrés par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre dernier.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités