L’armada américaine au large de l’Iran : l’heure de vérité pour les mollahs

L’armada américaine arrive au large des côtes iraniennes. Une présence militaire massive, sans ambiguïté, qui porte un message clair : le régime des mollahs est désormais sous surveillance directe. Pour le peuple iranien, nous l’espérons, cette démonstration de force peut marquer le début d’un basculement historique.

Les forces américaines se déploient avec une puissance impressionnante : un porte-avions, accompagné de croiseurs, de destroyers et de sous-marins, constituant l’un des dispositifs navals les plus dissuasifs jamais positionnés dans la région. Ce n’est pas un simple exercice, mais un signal stratégique adressé à Téhéran.

Israël, en première ligne face aux menaces iraniennes, a fait savoir qu’il ne s’opposerait pas à une intervention contre le régime des mollahs. Une position lourde de sens, qui confirme que l’isolement du pouvoir iranien s’accélère et que la complaisance n’est plus de mise.

Aujourd’hui, les mollahs sont prévenus. Leur système de domination, fondé sur la répression, la torture, les exécutions et la peur arrive à un point de rupture. Il est temps que ces tortionnaires quittent le pouvoir, et que les Iraniens reprennent enfin les rênes de leur pays, confisqué depuis des décennies par une caste idéologique.

Face à ce moment décisif, l’Europe brille par sa mollesse. Elle observe, tergiverse, se tait. Or, comme toujours, qui ne dit mot consent. Ce silence européen, face à un régime qui pend ses opposants et tire sur ses citoyens, restera comme une faute morale et politique majeure.

L’histoire avance, que cela plaise ou non. Et cette fois, le régime iranien sait que le monde ne détourne plus le regard.

Iseael Actualités