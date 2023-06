Les forces israéliennes arrêtent six personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont arrêté hier soir 6 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Dans une opération conjointe des forces de sécurité, des combattants de Tsahal et de la police des frontières, les soldats israéliens ont opéré, sous la direction du Shin Bet, dans plusieurs quartiers de la ville de Naplouse pour une opération antiterroriste, au cours de laquelle ils ont arrêté trois personnes recherchées, interrogé plusieurs suspects et fouillés des bâtiments.

Au cours de cette opération, des hommes armés ont tiré sur les forces qui ont riposté en tirant à leur tour sur les assaillants, et des blessés ont été détectés. De plus, des suspects ont lancé une bombe et ont lancé des pierres sur les soldats, qui ont réagi en prenant des mesures pour disperser les émeutiers.

Les combattants israéliens ont arrêté trois autres personnes recherchées dans les villages de Tsida et Beit Omer.

Les forces israéliennes ont confisqué un fusil M-16, des munitions, des cartouches et des feux d’artifice dans la ville d’Hébron et dans le village d’Ebadiya.

Les 6 personnes arrêtées et les armes confisquées ont été transférées par les forces de sécurités pour un traitement ultérieur.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités