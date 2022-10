Philippe Martinez, Secrétaire Général de la CGT en visite en Palestine, accompagné d’ une délégation de Syndicaliste et de Gauchistes à Ramallah pour célébrer la mémoire de l’ archi-terroriste Yasser Arafat tueur d’enfants et civils et conspuer ISRAEL.

De retour en France, le courageux et héroïque syndicaliste communiste plus Mytho qu’autre chose ose déclarer:

« Je suis venu dès que j’ ai pu. J’ étais en délégation en Palestine bloqué à Naplouse et planqué toute cette nuit pour échapper aux balles des militaires Israéliens ».

Le pauvre, le Beauf il se prend pour le centre du monde …

Rappelons nous des communistes durant la seconde guerre mondiale avait fait allégeance à l’union Soviétique et encore plus avec l’Allemagne Nazi, lors des Accords signés entre Ribbentrop et molotov le 23 Aout 1939 quelques jours avant l’invasion de la Pologne…

Le secrétaire de l’époque Thorez avait pris fait et cause pour cette alliance, En octobre 1939, sur l’injonction du Kremlin, Thorez doit accepter le pacte germano–soviétique. Mobilisé, il déserte et rejoint Moscou. Staline était venir soutenir Hitler.

Voila à quoi ressemblent ces raclures…83 ans après l’accord Germano-Soviétiques on recommence et on reprend les mêmes a quelques choses près. que Staline malgré le personnage contradictoire on avait dans le pantalon, contrairement aux petit Martinez qui pense qu’on va peut-être lui faire une Statue en papier mâché bien sur.

Alain SAYADA