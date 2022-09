Vallée du Jourdain : Une attaque terroriste contre un bus israélien fait sept blessés

Sept personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans une attaque terroriste contre un bus de passagers israéliens qui s’est déroulé cet après-midi dans la vallée du Jourdain.

Un soldat a été grièvement blessé par balle et six autres personnes, cinq soldats et un civil, ont été légèrement blessées, ont indiqué les Forces de défense israéliennes.

L’incident s’est produit sur la route 578 en direction de l’intersection de Bekaot. Le Magen David Adom a déclaré que deux victimes blessées par balle et deux autres blessées par des éclats de verre ont été soignées sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux civils et militaires. Toutes les victimes étaient conscientes.

Une ambulance aérienne du Magen David Adom a évacué les blessés par balle, y compris le soldat grièvement blessé, vers le centre médical Rambam à Haïfa, tandis que les personnes légèrement blessées ont été transportées en ambulance vers le centre médical Emek à Afula.

Pour le moment, les forces israéliennes ont arrêté deux terroristes palestiniens impliqués dans l’attentat.

Eliran COHEN pour Israel Actualités