Yair Lapid a signé un ordre interdisant de placer des séparations entre les juifs réformistes et les juifs religieux au Kotel

Le bureau du Premier ministre a ordonné l’interdiction de l’introduction de cloisons au Kotel entre les juifs religieux et les juifs réformistes.

Cette décision a suscité la colère des juifs religieux et notamment du président du parti du judaïsme unifié de la Torah, Meir Parosh, membre de la Knesset, qui a attaqué le Premier ministre en ces termes : « le fait que Yair Lapid se permette d’affirmer que les cloisons ne serait plus autorisé pour les personnes qui veulent prier séparément, sur la place sud du Mur des Lamentations, montre donc son intention de nuire aux lieux saints d’Israël« .

Le mouvement traditionnel juif s’est félicité de cette décision, voyant cela « comme une étape importante et une autre étape pour sécuriser le mur occidental en tant qu’espace commun et foyer pour tout le peuple d’Israël, dans toutes ses nuances et ses courants. »

Anna Kislansky la PDG du Mouvement réformateur en Israël, a souligné le fait que cette décision était « une étape importante » mais « qu’elle arrive trop tard« .

Les juifs religieux tiendront une prière de protestation ce soir au Kotel pour contester cette décision.

Eliran COHEN