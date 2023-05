Antisémitisme : Roger Waters se déguise en officier nazi lors d’un concert à Berlin

Lors d’un concert qui a eu lieu hier à Berlin, Roger Waters, l’ancien leader des Pink Floyd s’est déguisé en officier SS et a fait semblant de tirer avec un fusil.

Le musicien britannique a également comparé Anne Frank à Shireen Abu Aqleh, la journaliste d’Al Jazeera décédée lors d’une fusillade entre des soldats de Tsahal et des terroristes palestiniens.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi sur son compte Twitter en déclarant : « bonjour à tous sauf à Roger Waters qui a passé la soirée à Berlin (Oui Berlin) à profaner la mémoire d’Anne Frank et des 6 millions de Juifs assassinés pendant l’Holocauste »

Good morning to every one but Roger Waters who spent the evening in Berlin (Yes Berlin) desecrating the memory of Anne Frank and the 6 million Jews murdered in the Holocaust. pic.twitter.com/lS1YzpUZzM

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 24, 2023