Benjamin Netanyahu et Mohammed ben Salmane ont discuté d’une possible normalisation entre Israël et l’Arabie Saoudite

Selon les informations de la chaine de télévision israélienne Douzième chaine qui se base sur des propos tenus par des sources israéliennes et saoudiennes, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est entretenu par téléphone avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour discuter d’une possible normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite.

Selon le média israélien, les saoudiens ont présenté une liste d’exigences à Israël en échange de la normalisation, notamment la remise de certains pouvoirs en Judée-Samarie aux services de sécurité de l’Autorité palestinienne aux dépens de Tsahal, et l’octroi aux palestiniens d’un contrôle sécuritaire sur Al- Mosquée Aqsa sur le mont du Temple et à l’église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem. Il serait néanmoins peu probable que le gouvernement israélien approuve ces mesures de grande envergure.

Selon les responsables israéliens, le prince Mohammed ben Salmane a rejeté une proposition de Benjamin Netanyahu de se rencontrer en personne.

Les responsables israéliens ont déclaré que des négociations complexes se poursuivraient au cours des prochaines semaines.

Les pourparlers de normalisation interviennent alors qu’un accord autorisant des vols directs entre Israël et l’Arabie saoudite pour les israéliens musulmans entreprenant le pèlerinage à La Mecque devrait être annoncé le mois prochain.

Récemment, le site américain Axios a révélé que les États-Unis souhaitent qu’un accord de paix entre l’État d’Israël et l’Arabie saoudite soit signé dans les six prochains mois.

Eliran COHEN pour Israel Actualités