Selon certaines informations, le Hamas commencerait à faire marche arrière après les menaces de Netanyahu

L’organisation terroriste du Hamas a déclaré Mardi 11 Février en réponse aux menaces de Netanyahu et Trump :

« Nous sommes engagés à respecter l’accord – tant qu’Israël s’y engage. »

Suite aux déclarations de Netanyahu concernant l’ultimatum d’ici samedi concernant le retour des tous les otages vivants otages, le Hamas a réagi et a publié une proclamation officielle condamnant les « déclarations racistes » de Trump et déclare que l’expulsion des Gazaouis de Gaza ne réussira pas.

Le Hamas a ajouté « être attaché à l’accord de cessez-le-feu aussi longtemps que l’occupant s’y engage, ce qui a été promis par les médiateurs. C’est Israël qui ne remplit pas ses obligations, et la responsabilité de tout retard ou complication reposerait sur ses épaules ».

Aucune information n’a été reçu concernant la libération des otages prévu samedi.

En conséquence, dans la panique qui avaient suivi l’affaire des Bipeurs aux Liban, les responsables du mouvement terroriste du Hamas ont reçu l’ordre d’éviter d’utiliser tous les moyens de communications comme les téléphones portables, Internet et de se cacher. L’instruction initialement prévue pour la fin de la phase A a été avancée à la lumière des récents développements et la peur d’une intervention de l’armée israélienne.

Le Premier ministre israélien Netanyahou avait auparavant envoyé un message clair au Hamas, annonçant que si les Terroristes du Hamas ne libèreraient pas les personnes enlevées d’ici samedi après-midi,cela signifierait une violation des accords pris et le cessez-le-feu prendrait fin immédiatement : « L’armée israélienne reprendra des combats intenses jusqu’à ce que le Hamas soit définitivement vaincu. »

(Photo : Ali Hassan, Flash 90)

Le Premier ministre Binyamin Netanyahu a adressé ce soir un message fort à l’organisation terroriste Hamas, à l’issue de la réunion spéciale du cabinet qu’il a convoquée.

Benjamin Netanyahu : « Je viens de terminer une discussion approfondie de quatre heures au sein du cabinet politico-sécuritaire. Nous avons tous exprimé notre indignation face à la situation choquante de nos trois otages libérés samedi dernier.

Nous avons tous également salué la demande du président Trump de libérer nos otages avant samedi midi, et nous avons tous également salué la vision révolutionnaire du président pour l’avenir de Gaza.

A la lumière de l’annonce par le Hamas de sa décision de violer l’accord et de ne pas libérer nos otages, j’ai ordonné hier à Tsahal de rassembler des forces à l’intérieur et autour de la bande de Gaza.

Cette opération est réalisée durant ces horaires. Elle sera achevée dans un avenir proche.

La décision que j’ai adoptée à l’unanimité au sein du cabinet est la suivante :

Si le Hamas ne rend pas nos otages d’ici samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin et l’armée israélienne reprendra des combats intenses « jusqu’à ce que le Hamas soit définitivement vaincu ».

Israel Actualités avec 0404Informations et www.srugim.co.il

Photo : Avi Ohayon, GPO