Drame à Cancún : Ava Chemouni zal , 17 ans, perd la vie dans un accident de voiture

Elle n’avait que 17 ans et toute la vie devant elle. En vacances avec sa famille à Cancún, au Mexique, Ava Chemouni, originaire de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), a trouvé la mort dimanche 10 août dans un accident de voiture. Le taxi qui les ramenait à leur hôtel a quitté la route pour s’encastrer dans un mur, pour une raison encore inexpliquée.

Une famille brisée

Le choc a été fatal à l’adolescente. Son père a été sauvé par l’airbag mais souffre de contusions, tout comme son épouse. Son petit frère de 12 ans, hospitalisé après l’accident, devrait rentrer en France le 17 août. L’enterrement de la jeune fille est prévu mardi 19 août.

Une élève brillante et engagée

Fille de deux médecins, Ava était une lycéenne « brillante », plusieurs fois primée pour son excellence scolaire. Cheffe scoute, passionnée de chant, elle aimait s’occuper d’enfants et s’investissait dans sa communauté. « C’était une adolescente pleine de vie, dont le sourire et la lumière resteront à jamais gravés dans nos mémoires », écrit l’Observatoire Juif de France, dont son grand-père Raphaël Chemouni est vice-président.

Une communauté sous le choc

Le décès d’Ava plonge ses proches et toute la communauté juive du Val-de-Marne dans une immense tristesse. Mais au chagrin s’ajoute l’indignation : l’annonce de la mort de la jeune fille a été suivie sur les réseaux sociaux par des commentaires antisémites. Une cruauté supplémentaire, dénoncée par René Levy, président de l’Observatoire : « Ce n’était qu’une adolescente issue d’une famille que l’on peut citer en exemple. »

Barouh Dayan Aemet

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef d’Israel Actualités